الولايات المتحدة تنقل محتجزي داعش من سوريا إلى العراق وفق هيومن رايتس ووتش

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الولايات المتحدة نقلت أجانب يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش المتطرف من شمال سوريا إلى العراق، دون الأخذ بعين الاعتبار خطر تعرضهم للتعذيب والمحاكمات غير العادلة في العراق.
وقالت بلقيس والي كبيرة الباحثين في المنظمة إن بحوزتها وثائق تدل على أن المشتبه فيهم لم يتمتعوا بمحاكمة عادلة وإنهم كانوا عرضة للتعذيب وانتهاكات أخرى، وإن ذلك معارض للقانون الدولي، مذكرة بأن القوات الأمريكية في سوريا والعراق مقيدة بالقانون الدولي.
وقالت المنظمة أيضا إن مراقبين مستقلين حضروا أربع محاكمات تتصل بالإرهاب في بغداد، وإن العديد من المحتجزين الأجانب، من فرنسا وأستراليا ولبنان حوكموا في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.
وتأمل منظمة هيومن رايتس ووتش أن يرفض النظام القضائي في العراق في رفض مثل تلك المحاكمات في بغداد، وأن تأخذ الدول التي يتحدر منها المشتبهون الأجانب على عاتقها مسؤولية محاكمتهم، بما يتوافق ومعايير القانون الدولي.
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