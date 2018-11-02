"اختطاف" حساب على إنستاغرام.. انتبه فقد يحصل الأمر معك

"تم اختراق حسابي على إنستاغرام، وطًلب مني دفع فدية لأسترده"، هذا ما حصل مع المدوِّنة الروسية في مجال الموضة، أوليا كيديك (ومعروفة أيضا باسم أوليا مودا).

أوليا، التي تعيش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اُخترق حسابها مطلع شهر آب/أغسطس عام 2018، وطالبها القراصنة بدفع مبلغ 350 دولارا أمريكيا لكي تسترده.

"لم يعد موجودا"

وبدأت القصة عندما استلمت أوليا رسالة من شخص يقول إنه ممثل عن شركة "كيفاري"، وعرض عليها أن يكون راعيا لحسابها مقابل أن تضع منتج الشركة.