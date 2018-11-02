"اختطاف" حساب على إنستاغرام.. انتبه فقد يحصل الأمر معك

"تم اختراق حسابي على إنستاغرام، وطًلب مني دفع فدية لأسترده"، هذا ما حصل مع المدوِّنة الروسية في مجال الموضة، أوليا كيديك (ومعروفة أيضا باسم أوليا مودا).
أوليا، التي تعيش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اُخترق حسابها مطلع شهر آب/أغسطس عام 2018، وطالبها القراصنة بدفع مبلغ 350 دولارا أمريكيا لكي تسترده.
"لم يعد موجودا"
وبدأت القصة عندما استلمت أوليا رسالة من شخص يقول إنه ممثل عن شركة "كيفاري"، وعرض عليها أن يكون راعيا لحسابها مقابل أن تضع منتج الشركة.
وما إن ضغطت أوليا على الرابط المرفق، والذي يشير إلى أنه للتعريف عن المنتج، تفاجأت المدونة بفتح صفحة تقول إن عليها تسجيل الدخول إلى حسابها على إنستاغرام.
لكن أوليا اعتقدت أنه خطأ ما، وردت على الرسالة بالقول إنها "شاهدت المنتج وأرسلت التفاصيل وأمضيت يومي بشكل اعتيادي".
لاحقا، حاولت أوليا تصفح حسابها لتجد بانتظارها رسالة تقول إنه "لم يعد موجودا".
آلاف الدولارات
وهرعت المدونة إلى جهاز الكومبيوتر للتحقق، فوجدت نفس النتيجة، قبل أن تصلها رسالة تقول إن البريد الإلكتروني الذي تسجل دخولها منه عادة قد تغير.
وتقول أوليا: "حاولت وحاولت، ثم أدركت أنني في ورطة كبيرة، وتساءلت: كيف يمكن لشخص ما بسهولة السيطرة على حسابي وعملي؟".
ويوجد على إنستاغرام حوالي 25 مليون شخصا لديهم حسابات أعمال، وتقول إحدى المدونات التي رفضت الإفصاح عن هويتها، ليورونيوز: "أن يكون لدى الشخص 100 ألف متابع فإن ذلك من شأنه ربح آلاف الدولارات مع كل تدوينة".
وكانت عدد متابعي أوليا، التي أنشأت حسابها قبل أربع سنوات ونصف، قد تجاوز المئة ألف. لكن كل ذلك اختفى بسرقة حسابها وكلمة السر الخاصة بها.
الدفع وإلا !
وفي وقت لاحق، وصل إلى بريدها الإلكتروني رسالة من القراصنة تتضمن رسالة تهديد، إما الدفع بعملة "بيتكوين" وتحويل المبلغ بأسرع وقت، أو حذف الحساب نهائيا.
قررت أوليا التفاوض مع القراصنة، بحسب ترسل المبلغ عبر "ويسترن يونيون" بدلا من "بيتكوين"، وعلى رغم ذلك، لم تحصل على شيء بالمقابل.
لكنها تمكنت أخيرا من استعادته عبر التاوصل مع شخص على فيسبوك، وبعد مرور 72 ساعة على عملية الاختراق.
ولم تكن أوليا الأولى في هذا الأمر، إذ تلقى العديد من المدونين رسائل إلكترونية مزيفة مشابهة، لذلك، أعلنت شركتا "فيسبوك" وإنستاغرام" عدة إجراءات أمنية العام الماضي.
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في حال فقدان الحساب
وبالنسبة لإنستاغرام، هذه الخطوات اللازمة لاستعادة الحساب حال اختراقه:
- في صفحة تسجيل الدخول داخل تطبيق أدخل اسم المستخدم الخاص بك واضغط على "نسيت كلمة المرور".
- ستمكنك الصفحة التالية من إرسال رابط لإعادة تعيين كلمة المرور عبر رسالة نصية، أو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني أو اسم المستخدم الخاص بك، لتلقي إعادة تعيين كلمة المرور إلى البريد الإلكتروني.
- اختر "اسم المستخدم". أدخل اسم المستخدم الخاص بك، ثم اضغط على خيار "هل تحتاج إلى المزيد من المساعدة؟".
- ستقدم الصفحة التالية نموذج دعم يسمح لك بإضافة عنوان البريد الإلكتروني المستخدم عند الاشتراك ، بالإضافة إلى معلومات أخرى للمساعدة على استرداد حسابك.