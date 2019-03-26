صحيفة إسبانية: اختراق فيروس شبكة وزارة الدفاع الإلكترونية

قالت صحيفة "إلبايس" الإسبانية يوم الثلاثاء، إن فيروسا أصاب الشبكة الإلكترونية لوزارة الدفاع الإسبانية هذا الشهر بهدف سرقة أسرار تكنولوجية عسكرية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر تقود التحقيق أنها تشتبه بتورط دولة أجنبية، غير أن متحدثاً باسم وزارة الدفاع قال إن الوزارة لن تعلق على هذا الموضوع ريثما تنتهي التحقيقات. .

وقالت الصحيفة إن الفيروس أرسل على ما يبدو عن طريق البريد الإلكتروني وتم رصده لأول مرة في أوائل مارس آذار. ولكن من المحت أنه ظل لشهور دون أن يكتشفه أحد على شبكة داخلية يستخدمها أكثر من 50 ألف شخص.

وعلى الرغم من أن هذه الشبكة لا تحوى معلومات سرية لكن الصحيفة قالت إن مصادرها كانت تشعر بقلق من احتمال انتقال الفيروس إلى شبكات أخرى بهدف الوصول إلى معلومات تتعلق بتكنولوجيا عسكرية سرية.

ولم يحدد التحقيق بعد من المسؤول عن هذه الجريمة لكن المصادر أبلغت الصحيفة أن الجريمة معقدة من الناحية الفنية بشكل أكبر من أن ينفذها متسللون عاديون، وقالت "هناك دولة وراء ذلك".

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