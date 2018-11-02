وزير إسرائيلي: مقتل خاشقجي عمل خسيس لكننا معنيون بتعزيز العلاقات مع الخليج

وصف وزير إسرائيلي يوم الجمعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول بأنه "عمل خسيس" ولكنه قال إن إسرائيل معنية أكثر من أي شيء آخر بتعزيز العلاقات مع دول الخليج وذلك في إطار تصديها لإيران.
وفي تصريحات لإذاعة (102 إف.إم) لم يكشف وزير الطاقة يوفال شتاينتز بشكل صريح عما إذا كانت تصريحاته تعبر عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي لزمت الصمت وتحاشت التعليق على القضية.
وقال شتاينتز ردا على سؤال حول موت خاشقجي "كان عملا خسيسا. إنه عمل يستحق التوبيخ. كان هذا (الرجل) مدنيا وصحفيا وليس إرهابيا".
ومع ذلك مضى الوزير الإسرائيلي قائلا إن تصدي إسرائيل لإيران أكثر إلحاحا. وقال "نواجه خطرا يمكن أن يكون خطرا وجوديا.. خطر إيران نووية، خطر الإرهاب، خطر التمدد (الإيراني) من خلال سوريا ولبنان. ودول عربية، ومن بينها السعودية، حلفاؤنا في السنوات الأخيرة ضد تمدد إيران وضد الخطر النووي الإيراني".
وكان النائب العام عرفان فيدان في اسطنبول قد صرح في وقت سابق الأربعاء إن الصحفي جمال خاشقجي تم خنقه بمجرد دخوله لمقر قنصلية المملكة العربية السعودية في الثاني من أكتوبر-تشرين الأول في عملية قتل خطط لها مسبقا، ثم تم تقطيع أوصاله.
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