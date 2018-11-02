النيابة العامة في إسبانيا تطلب حبس زعيم كتالونيا 25 سنة سجناً بتهم التمرد والاختلاس

دعا النائب العام الإسباني الجمعة إلى حبس أحد القادة البارزين في إقليم كتالونيا 25 عاما بتهم التمرد والعصيان واختلاس الامواال، وطالب النائب العام في بيانه بسجن القادة المتورطين في الحراك الشعبي المطالب باستقلال الاقليم الواقع في شمال شرق البلاد عن الحكومة المركزية في مدريد.
وأكد النائب في بيانه وجوب إنزال أقصى العقوبة وهي 25 سنة سجنا بحق أوريو خاجيراس، رئيس الحزب اليساري الجمهوري الكتالوني المعتقل في أحد السجون مع ثمانية آخرين ينتظرون محاكماتهم ممن قادوا الحراك الداعي للانفصال عن إسبانيا العام الماضي.