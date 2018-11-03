بدل أن يعمل، استسلم للنوم فوجد نفسه في ولاية أخرى ولكن كيف؟
عامل في مصلحة للشحن الجوي يسقط ثملا في أركنساس ويستيقظ في شيكاغو
عامل في مصلحة للشحن الجوي يسقط ثملا في أركنساس ويستيقظ في شيكاغو
غط ناقل أمتعة لدى شركة الخطوط الأمريكية في النوم، وسط الأغراض المحمولة التي تم شحنها في مطار مدينة كنساس الأمريكية، وقد كان مخمورا وفق ما جاء في صحيفة نيوزويك، وبعد الإقلاع استغرقت رحلة الطائرة ساعة من الزمن، ثم حطت في مطار أهير الدولي في شيكاغو.
وقد أقر الشاب البالغ من العمر 27 سنة بانه شرب الكحول في الليلة التي سبقت مناوبته. وفي بيان للخطوط الأمريكية، قال المتحدث باسم الشركة إن العامل لم يصب بجروح خلال الرحلة التي لم تكن مبرمجة، ولكنه أكد أن العامل أوقف عن العمل.
وقد خضع العامل إلى الاستجواب على أيدي موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي، ولم يُتهم بارتكاب أي جريمة، وتمت إعادته إلى كنساس على متن طائرة تابعة للخطوط الأمريكية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يُعثر فيها على شخص عالق في قسم الشحن داخل طائرة، ففي سنة 2015 خلال رحلة لخطوط ألاسكا كانت الطائرة متوجهة إلى لوس أنجلس، عندما أبلغ الركاب عن سماعهم ضجيجا أسفل الطائرة. وعند الهبوط عثر على عامل محاصر وسط الأمتعة، وتبين أنه استسلم للنوم أثناء عمله، ونتيجة لذلك منع من العمل في المستقبل لأي شركة، تابعة لخطوط ألاسكا.
تتابعون على يورونيوز:
شارع خاشقجي.. هكذا أعادت العفو الدولية تسمية شارع سفارة السعودية في لندن
طهران تتحدى: قريبا.. المقاتلة "كوثر" المحلية الصنع في خدمة القوات الجوية الإيرانية