عامل في مصلحة للشحن الجوي يسقط ثملا في أركنساس ويستيقظ في شيكاغو

غط ناقل أمتعة لدى شركة الخطوط الأمريكية في النوم، وسط الأغراض المحمولة التي تم شحنها في مطار مدينة كنساس الأمريكية، وقد كان مخمورا وفق ما جاء في صحيفة نيوزويك، وبعد الإقلاع استغرقت رحلة الطائرة ساعة من الزمن، ثم حطت في مطار أهير الدولي في شيكاغو.

وقد أقر الشاب البالغ من العمر 27 سنة بانه شرب الكحول في الليلة التي سبقت مناوبته. وفي بيان للخطوط الأمريكية، قال المتحدث باسم الشركة إن العامل لم يصب بجروح خلال الرحلة التي لم تكن مبرمجة، ولكنه أكد أن العامل أوقف عن العمل.