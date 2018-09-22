تقرير : الاستهلاك المفرط للكحول يودي بحياة 3 مليون شخص سنوياً حول العالم

قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من ثلاثة ملايين شخص توفوا في عام 2016 بسبب الإفراط في شرب الكحول، مما يعني أن واحدة من كل 20 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم مرتبطة بهذا السلوك.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير الحالة العالمي عن الكحول والصحة لعام 2018 إن أكثر من ثلاثة أرباع هذه الوفيات بين الرجال. وعلى الرغم من الأدلة على مخاطره الصحية، من المتوقع أن يزيد الاستهلاك العالمي للكحول في السنوات العشر القادمة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية "حان الوقت لزيادة الجهود لوقف هذا التهديد الخطير لتطوير مجتمعات صحية. أعداد كبيرة للغاية من الناس وأسرهم ومجتمعاتهم يعانون من عواقب الاستخدام الضار للكحول".