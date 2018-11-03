شارع خاشقجي.. هكذا أعادت العفو الدولية تسمية شارع سفارة السعودية في لندن

شارع خاشقجي، هكذا أرادت العفو الدولية إحياء ذكرى جمال خاشقجي بمناسبة مرور شهر على الجريمة.
ثبت نشطاء من منظمة العفو الدولية لافتة تحمل اسم خاشقجي خارج مبنى السفارة السعودية في لندن يوم الجمعة، في إشارة إلى مرور شهر منذ مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية.
لافتة تحمل اسم خاشقجي ثبتها نشطاء خارج مبنى السفارة السعودية في لندن يوم الجمعة، في إشارة إلى مرور شهر منذ مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية.
اللافتة وهي تحمل عبارة "خاشقجي ستريت" ثبتها النشطاء وهم من منظمة العفو الدولية، وشاركوا بوقفة حاملين لافتات تطالب بتحقيق العدالة في مقتله.
وقد قال كريستيان بينيديكت مدير حملة المنظمة في بريطانيا: "جاءت المنظمة إلى هنا للتضامن مع عائلة خاشقجي، كما أن عددا من أصدقائه طالبوا بأن يطلق اسمه على الشوارع التي تضم سفارات السعودية في جميع أنحاء العالم. لذا قمنا بتلبية هذا الطلب تضامنا مع عائلة جمال وأصدقائه."
وأضاف بينيديكت أنه من المهم للغاية أن يظل هناك ضغط مستمر على السعوديين الذين يأملون، حسب وصفه، أن ينصرف الاهتمام بعيدا عن هذه القضية مع الانشغال بأحداث أخرى في العالم.
وأثار قتل خاشقجي غضبا عالميا وأوقع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم في أزمة. وكان يكتب بصحيفة واشنطن بوست وكان من منتقدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة.
وكانت الرياض قد نفت أن يكون خاشقجي قد قُتل قبل أن تعترف بأنه قضى إثر "جريمة مارقة" غير مدبرة وبعدها أعلن النائب العام السعودي الأسبوع الماضي أن الجريمة كانت مدبرة دون تقديم أية معلومات عن مكان وجود الجثة في حين تحدثت مصادر تركية أن هناك ما يشير إلى أن الجثة قد تمت إذابتها في مادة الأسيد لكن دون أن يصدر تأكيد رسمي بهذا الشأن.