شاهد: حرق سفينة في تايوان للوقاية من الأمراض والحظ السيء

قام سكان مدينة دونغيانغ جنوب تايوان بإحراق قارب خشبي، وذلك في إطار تظاهرة تقليدية تشهدها المدينة كلّ عام للوقاية من الأمراض وتجنب الحظ السيء.

وأشرف أحد الحرفيين بمساعدة أكثر من 90 متطوعا على بناء القارب وزخرفته في مدينة دونغيانغ الساحلية حيث استغرقت عملية بنائه ثلاثة أشهر. وحسب المعتقدات الشعبية التقليدية، فإن القارب ينتمي إلى وانغ يه، وهو أحد الرسل الإلهيين الذين يملكون القدرة على تطهير من يعبدونه من الأرواح الشريرة والمرض.

وبعد بناء القارب، يتمّ عرضه أمام الحضور ثم يحرق ليلاً مع أكوام من ورق الجوس. ويعتبر السكان المحليون أنّ هذا التقليد يمثل فرصة لقاء لأفراد العائلة الذين يعيشون بشكل منفصل عن بعضهم البعض. هذه التظاهرة استقطبت أكثر من عشرة آلاف شخص.