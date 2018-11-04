شاهد: دراجات نارية في مباراة شبيهة بكرة القدم
فازت ألمانيا على فرنسا في رياضة "موتور بول" الغريبة التي تجمع بين كرة القدم والدراجات النارية، غير أن حجم كرة القدم في هذه اللعبة يعادل خمس مرات حجم الكرة العادية، والدراجات تم تعديلها على مستوى المقود والسرعة والفرامل، لتحرير القدمين من الضغط على الدواسات.
وقد جرت المباراة في مدينة ستونليغ الإنجليزية. وعلى غرار لعبة كرة القدم، تهدف اللعبة إلى سعي كل فريق مؤلف من خمسة لاعبين لتسجيل الأهداف، علما أن حارس المرمى يلعب على الأقدام بينما يركب زملاؤه الدراجات، ولا يتسنى لراكب الدراجة دخول منطقة الحارس المحددة ببضعة أمتار مربعة. ويقوم الحكم باستعمال إشارات المرور كلما ارتكب اللاعب مخالفة: فالبطاقة الخضراء تمنح اللاعبين وقتا مستقطعا بدقيقتين، والبطاقة الصفراء تعني عقوبة بخمس دقائق، والبطاقة الحمراء تعني الإبعاد حتى نهاية المباراة.