احتفالات بأعياد وطنية روسية وأروثوذوكسية
احتفل الروس بعيد الوحدة الوطنية للبلاد، الذي يعود تاريخه إلى زمن الإمبراطورية الروسية حتى سنة 1917، وهي السنة التي تم خلالها تعويض الاحتفال بالمناسبة، بذكرى الثورة البلشفية. وكانت الفدرالية الروسية أعادت إقرار الاحتفال بهذا العيد سنة 2005، حين أصبحت أحداث 4 تشرين الأول/نوفمبر من سنة 1612 يتم إحياؤها بدلا من الثورة الروسية لسنة 1917. ويصادف هذا اليوم أيضا الاحتفال بعيد أيقونة الأرثودوكسية الروسية سيدة قازان. وقد عمت احتفالات أنحاء مختلفة من روسيا، كما احتفل العديد من الأورثوذوكس بالمناسبة في نيويورك.