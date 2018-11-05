8 تطبيقات مفيدة في iOS 12: تعرّف عليها

أعلنت أبل عن تحديثات عديدة في نظام تشغيل iOS 12 شهر يونيو الماضي، وأطلقت هذه التحديثات للاستخدام في شهر سبتمبر، قبل أيام فقط من طرحها النسخ الجديدة من أيفون XS و XS Max.

إليكم بعض هذه التحديثات:

- يتضمن iOS 12 تطبيقا يدعا Measure، يساعدك على قياس الأبعاد والمسافات باستخدام الواقع المُعزَّز (Augmented Reality)، كل ما عليك هو استخدام الكاميرا، بتوجيهها إلى الشيء الذي تريد قياسه، ومن ثم رسم خط بإصبعك، لتتوصل إلى القياس الصحيح.

- تطبيق الصور في النظام الأخير، يتضمن خاصية جديدة، تدعى For You، تحول الصورة التي التقطتها إلى صورة قديمة، كما تبين لك التغييرات التي اجراها الهاتف على صورك، كما أن هنالك خاصية البحث عن الأشخاص والأماكن، كما انشاء تصنيفات أخرى للصور، كما يمكن لهذا النظام التعرف على الأشخاص في الصورة وارسال الصورة لهم، بحسب موقع businessinsider.

- تطبيق سوق الأسهم، يقدم لمحة عامة عن حالة السوق، ويبقيك على اطلاع على آخر المستجدات في السوق، وهذه الخدمة تقدم بالاشتراك مع خدمة أبل نيوز.

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- في حال كانت سيارتك تتمتع بإمكانية التعامل مع أبل CarPlay، فإن نظام iOS 12 وللمرة الأولى يسمح باستخدام تطبيق "الملاحة" أو التجوال من طرف ثالث، مثل ويز وغوغل مابس.

- تطبيق جديد في الاصدار الجديد للنظام يدعى Screentime، حيث يعطيك لمحة عامة على التطبيقات التي تمضي عليها أوقاتك، مثل كم مرة تمسك فيها بهاتفك، ما هي التطبيقات التي تشدك، وما هي التطبيقات التي ترسل لك إشعارات أكثر.

- وفي حال كنت بحاجة لتنظيم وقتك فإن أيفون بنظامه الأحدث طرح تطبيق اسمه App Limits والذي صمم لإدارة وقتك، وعلى سبيل المثال، في حال كنت تريد أن تمضي ساعة واحدة على انستغرام، فسيبلغك النظام بتجاوزك الوقت.

- كانت أبل قد طرحت تطبيق Animoji العام الماضي، لكنها طورت هذا التطبيق بشكل كبير، من خلال تطبيق Memoji الذي يخولك عمل الإيموجي الذي تريد بالشكل الذي ترغبه، حيث يمكنك اختيار لون البشرة وتسريحة الشعر، وشكل الوجه، ولون العينين والحاجبين.

- المحادثات من خلال تطبيق فيس تايم ستتحسن في النظام الجديد، حيث سيتمكن المستخدمين من التحدث بشكل جماعي مع مجموعة من الأشخاص في نفس الوقت، ومن المفترض طرح هذه الخاصية خلال التحديث هذه السنة.