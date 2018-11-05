عاجل

عاجل

الكاميرون

رويترز: اختطاف نحو 80 شخصاً أكثريتهم من تلاميذ المدارس في الكاميرون

 محادثة
تقرأ الآن:

رويترز: اختطاف نحو 80 شخصاً أكثريتهم من تلاميذ المدارس في الكاميرون

من مظاهرات في مدينة بامندا (صورة من الأرشيف - رويترز)
حجم النص Aa Aa

قالت وكالة رويترز للأنباء إن نحو 80 شخصاً، أكثريتهم من تلاميذ المدارس، قد تم اختطافهم في مدينة بامندا شمال غرب الكاميرون، صباح اليوم، الإثنين.

ونقلت رويترز الخبر عن مصادر أمنية وعسكرية في البلاد.

ولم تتبنّ بعد أية جهة عملية الخطف التي تمّت في المنطقة الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون والتي يقاتل فيها انفصاليون بهدف الانفصال عن الدولة.

وذكرت قناة البي.بي.سي أن الأطفال تمّ اختطافهم من مدرسة داخلية كاثوليكية وفرّ خاطفوهم إلى جهة مجهولة.

google maps
بامنداgoogle maps