قالت وزيرة الشؤون الخارجية في جنوب أفريقيا لينديوي سيسولو إن السعودية فاتحت بلادها بشأن شراء حصة في شركة الصناعات الدفاعية دينيل المملوكة للدولة، والتي تواجه تعسرات.
جنوب أفريقيا: السعودية مهتمة بشراء حصة في "دينيل" للصناعات العسكرية
جنوب أفريقيا: السعودية مهتمة بشراء حصة في "دينيل" للصناعات العسكرية
وقالت في مؤتمر صحفي "أعلم أن هناك مفاتحات من جانب السعودية لشراء حصة في شركتنا دينيل التي تواجه صعوبات. لا أعلم ما ستؤول إليه تلك المفاوضات عندما تصل إلى اللجنة الوطنية للسيطرة على الأسلحة التقليدية".
وأوضحت سيسولو أن اللجنة ستنظر في مزايا الصفقة المحتملة، بما في ذلك اعتبارات حقوق الإنسان.
وكان أندرياس شاور الرئيس التنفيذي للصناعات العسكرية في السعودية قد كشف في تصريح صحفي قبل أيام أن السلطات السعودية تجري محادثات بشأن حصة محتملة في دينيل.
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ولعبت الصناعات العسكرية في جنوب إفريقيا دوراً رئيسياً في اقتصادها، لكنها عانت من تأثير الضغط على الإنفاق الدفاعي على مستوى العالم.
وتعد المملكة العربية السعودية ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق الدفاعي، وراء الولايات المتحدة والصين. وقدّرت ميزانية الجيش في العام الماضي بنحو 70 مليار دولار.