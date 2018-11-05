تعرف على أكثر الدول استهلاكاً للشكولاتة في العالم

تعتبر الشوكولاته متعة الأكل لدى الفرنسيين خاصة، ففي العام 2017، بلغ سوق الشوكولاتة حوالي 378.850 طناً وفقاً لحسابات اتحاد الشوكولاته.
ويتم بيع ما يقرب من 70 في المائة من الشوكولاتة في المراكز التجارية ونسبة 30 في المائة المتبقية من خلال قنوات أخرى وتجار التجزئة ومحطات الوقود والأكشاك والمخابز وغيرها.
فيما يتعلق بالاستهلاك، ثلث المبيعات تتم من خلال ألواح الشكولاتة، في حين تبلغ نسبة الحلويات 27 في المائة، كريمة الشكولاتة بـ 19 في المائة ومسحوق الكاكاو بـ 12 في المائة وقضبان الشوكولاتة بـ 9 في المائة.
وإذا كان الفرنسيون أكثر المستهلكين، فهم لايشكلون أول سوق استهلاك في العاام، حيث تحتل الدول المجاورة صدارة الدول الأكثر "أكلا للشوكولاتة".
هناك عشرة بلدان في العالم يستهلك الفرد فيها أكثر من كيلوغرام من الشوكولاتة في السنة. بيد أن الدولة الحادية عشرة، الصين، تتخلف كثيرا عن سابقاتها حيث يبلغ الإستهلاك 100 غرام فقط.
في ما يلي البلدان العشرة الأكثر استهلاكا للشوكولاتة سنويًا بحسب نقابة الشوكولاته:
ترتيب الدول حيث كمية الاستهلاك:
المرتبة التاسعة: روسيا - نحو 2 كلغ في السنة كمعدل للاستهلاك الفردي
المرتبة التاسعة (أيضاً): إسبانيا - نحو 2 كلغ في السنة كمعدل للاستهلاك الفردي
المرتبة الثامنة: اليابان - نحو 2.3 كلغ في السنة كمعدل للاستهلاك الفردي
المرتبة السابعة: إيطاليا - نحو 4 كلغ في السنة كمعدل للاستهلاك الفردي
المرتبة السادسة: الولايات المتحدة الأمريكية - نحو 6 كلغ في السنة كمعدل للاستهلاك الفردي
المرتبة الخامسة: فرنسا نحو 7.3 كلغ في السنة كمعدل للاستهلاك الفردي
المرتبة الرابعة: المملكة المتحدة - نحو 10 كلغ في السنة كمعدل للاستهلاك الفردي
المرتبة الثالثة: سويسرا - نحو 10.8 كلغ في السنة كمعدل للاستهلاك الفردي
المرتبة الثانية: بلجيكا - نحو 10.9 كلغ في السنة كمعدل للاستهلاك الفردي
المرتبة الأولى: ألمانيا - نحو 11 كلغ في السنة كمعدل للاستهلاك الفردي
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