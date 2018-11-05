قالت وزرارة الخارجية البرازيلية يوم الاثنين إن مصر أجلت زيارة للوزير ألويسيو نونيز فيريرا، في خطوة ذكر مصدران دبلوماسيان أنها ترجع إلى تعهد الرئيس المنتخب جاير بولسونارو بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس.
مصر تؤجل حتى إشعار آخر زيارة وزير الخارجية البرازيلية بسبب القدس
مصر تؤجل حتى إشعار آخر زيارة وزير الخارجية البرازيلية بسبب القدس
وكان من المقرر أن يتوجه نونيز فيريرا إلى القاهرة في زيارة من الثامن إلى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر كان سيلتقي خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره المصري سامح شكري.
وأفادت وزارة الخارجية يوم الاثنين بأن الخارجية المصرية أجلت زيارة نونيز فيريرا متعللة بتعارضها مع جدول أعمال كبار المسؤولين.
لكن مصادر بوزارة الخارجية طلبت عدم نشر اسمها بسبب حساسية القضية أكدت أنه لم يتم طرح موعد جديد، ولمحت إلى استياء مصر من مقترح بولسونارو.
ولم ترد السفارة المصرية في برازيليا على طلب للتعليق.
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ويحذو بولسونارو فيما يتعلق بنقل السفارة حذو نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي أقدم على هذه الخطوة في أيار/ مايو بعدما اعترف بالمدينة عاصمة لإسرائيل. ويطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس عاصمتهم.
ويخالف تعهد بولسونارو السياسة الخارجية التي تتبعها البرازيل منذ فترة طولية في دعم حل الدولتين للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.