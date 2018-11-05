المغربية "الأرملة الجهادية السوداء" تطلب اللجوء السياسي في بلجيكا

تحاول مليكة العرود، المغربية الأصل والملقبة بـ"الأرملة الجهادية السوداء"، تجنب الترحيل من بلجيكا إلى موطنها الأصلي عن طريق طلب اللجوء السياسي فيها، حسب ما أوردته صحيفة "لا ليبر بلجيك"، السبت.
وكان القضاء البلجيكي قد قرر سحب الجنسية منها قبل نحو عام، إثر إدانتها بملف يتعلق بالإرهاب، فيما تقبع حالية في مركز "بروج" المغلق بانتظار ترحيلها إلى المغرب.
وبعد قضائها عقوبة بالسجن لمدة ثماني سنوات، تم تجريدها من جنسيتها البلجيكية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017، بسبب "إخلالها في أداء واجباتها كمواطنة بلجيكية".
لتفادي التعذيب في المغرب
وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر عام 2018، أُلقي القبض عليها في منزلها، بهدف طردها من بلجيكا، ومن أجل البقاء فيها، ادعت أنها ستتعرض للتعذيب إذا تمت إعادتها إلى المغرب، كما تقدمت أيضا بطلب اللجوء للأسباب ذاتها.
وتقدمت العرود بطلب إجراءات عاجلة إلى "مجلس مقاضاة الأجانب"، لكن المجلس رفض، وقال إنه لا يستطيع النظر في شكواها أثناء انتظار طلب اللجوء، كما قال إنه يمكنها النظر في الملف فقط إذا تم رفض هذا اللجوء.
أرملة مرتين
وأُطلق لقب "الأرملة السوداء" علي مليكة لأنها ترملت مرتين، حيث قُتل زوجاها فيما كانا يقاتلان في صفوف تنظيم "القاعدة".
زوجها الأول كان عبد الستار دحمان، الذي أجرى عملية انتحارية لقتل القائد الأفغاني، أحمد شاه مسعود، الذي اُغتيل في 9 أيلول/سبتمبر عام 2001، بأوامر من أسامة بن لادن، زعيم "القاعدة" آنذاك.
الزوج الثاني كان التونسي معز غرسلاوي، الذي سافر إلى المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان، وأصبح أحد أبرز قيادات "القاعدة" هناك، بحسب جهاز الاستخبارات البلجيكي.
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وعام 2012، قالت الاستخبارات البلجيكية إن غرسلاوي قُتل في غارة جوية أميركية، ولكن لم يتم التأكد من الأمر إلى حينه.