قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان أصدرته اليوم إن قطر ترفض اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.
ونشرت الوزارة بياناً استنكرت فيه "زج اسمها" في الخلافات الداخلية في البحرين وجاء فيه "قطر تستنكر الزج باسمها في خلافات البحرين الداخلية".
""طلبنا من الشركة الأم نماذج أخرى ليس فيها تجسيم بشري حتى نوضح بأن الجهاز ليس متخصصا فقط في الأشكال البشرية بل هو طابعة ثلاثية الأبعاد قادرة على طباعة أي شيء مثل سيارة، مركب، بيت، عمارة"."محمد اليوسفي المدير التنفيذي لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده في الكويت
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش باحث بجامعة جونز هوبكنز
"" قامت سلطات الموانىء اليونانيه اليوم الخميس بالتحقيق في أمر مشاركة نشطاء في أسطول الحريه الرابع المتجه لغزه بعد محاولتهم الالتقاء بسفينه العوده المتجه لغزه"" أنس نيروخ الناشط الأردني- عضو اللجنة الدوليه لكسر الحصار
""طلبنا من الشركة الأم نماذج أخرى ليس فيها تجسيم بشري حتى نوضح بأن الجهاز ليس متخصصا فقط في الأشكال البشرية بل هو طابعة ثلاثية الأبعاد قادرة على طباعة أي شيء مثل سيارة، مركب، بيت، عمارة"."محمد اليوسفي المدير التنفيذي لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده في الكويت
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش باحث بجامعة جونز هوبكنز
"" قامت سلطات الموانىء اليونانيه اليوم الخميس بالتحقيق في أمر مشاركة نشطاء في أسطول الحريه الرابع المتجه لغزه بعد محاولتهم الالتقاء بسفينه العوده المتجه لغزه"" أنس نيروخ الناشط الأردني- عضو اللجنة الدوليه لكسر الحصار
قطر ترفض اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين
قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان أصدرته اليوم إن قطر ترفض اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.
ونشرت الوزارة بياناً استنكرت فيه "زج اسمها" في الخلافات الداخلية في البحرين وجاء فيه "قطر تستنكر الزج باسمها في خلافات البحرين الداخلية".
وكانت محكمة في البحرين قد حكمت يوم الأحد بالسجن المؤبد على ثلاثة معارضين بارزين لاغية حكما سابقا بتبرئتهم من اتهامات بالتجسس لصالح قطر.
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