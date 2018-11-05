تمثال لمحمد صلاح يثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي ونحاتته غير راضية عنه

أثار تمثال لنجم كرة القدم المصري محمد صلاح موجة من الانتقاد والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفه الكثيرون بأنه لا يشبه صاحبه.
صانعة التمثال الذي عرض في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ المصرية، النحاتة مي عبدالله، ردت على منتقديها بأن العمل لم يكن مصنوعا من أجل المنتدى أساسا، وقالت في تعليق لها على حسابها الرسمي على موقع فيسبوك "لما بدأت ف التمثال مكنتش عاملاه لمنتدى الشباب. ولا للمعرض، وكنت بعمله بس لغرض أن الناس اللي مش مختصة وعندها الموهبة وعاوزة تتعلم تعرف خطوات بسيطة، تمهد لها الطريق أنها تبدأ مشوارها".
وشبه منتقدو عبدالله تمثالها بالمغني ليو سير وآخرون شبهوه بشخصية "مارف" من فيلم "وحيد في المنزل". وأعاد لأذهان الكثيرين تمثال نصفي لنجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، تعرض في وقتها لسيل من السخرية بطريقة مشابهة تماما لما يحدث مع تمثال صلاح.
ومن جهة أخرى، دافع البعض عن موقف النحاته باعتبار أنها تتعرض لسياسة معايير مزدوجة، وذلك لما تلقته سابقا من مديح وثناء على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أعمال فنية مختلفة قامت بصنعها.
مي عبدالله قالت لوسائل الإعلام المصرية إنها صنعت التمثال لأن صلاح هو رمز للتميّز، وهي تقوم حاليا بالتحضير لمعرض من 22 تمثال لشخصيات مختلفة، بدأته بتمثال نصف منته لشخصية "الشيخ حسني" التي لعب دورها الممثل محمد عبد العزيز في فيلم "الكيت كات".
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