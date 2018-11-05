قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة منحت ثماني دول إعفاء من العقوبات النفطية على إيران يسمح لها بمواصلة شراء الخام من الجمهورية الإسلامية بصورة مؤقتة.
بومبيو: العقوبات ستسرع تراجع نشاط إيران الاقتصادي ونأمل باتفاق جديد
بومبيو: العقوبات ستسرع تراجع نشاط إيران الاقتصادي ونأمل باتفاق جديد
يأتي ذلك بينما عاودت واشنطن فرض عقوبات على قطاعات الطاقة والبنوك والشحن الإيرانية..
وبعض الدول الثماني، وهي الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية، تعتبر من كبار زبائن إيران العضو بمنظمة أوبك.
وقال بومبيو إن أكثر من 20 دولة خفضت بالفعل وارداتها من النفط الإيراني، مما قلص مشترياتها بأكثر من مليون برميل يومياً، وبالتالي ستسرع العقوبات وتيرة تراجع النشاط الاقتصادي الدولي لإيران.
وأضاف أن إيران تمثل قوة مزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط حالياً.
ورداً على عودة العقوبات قال مسؤول إيراني رفيع لرويترز إن بلاده لن ترضخ للضغط الأمريكي لتغيير سياساتها.
في حين قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين في تغريدة على تويتر إن العقوبات الأمريكية الجديدة ستأتي بنتائج عكسية على واشنطن، لا على الجمهورية الإسلامية، وتجعلها أكثر عزلة.
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وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية يوم الاثنين بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران، بما تصفه إيران بالحرب الاقتصادية عليها.
وذكر بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تشمل 50 بنكا وكيانات تابعة لها وأكثر من 200 شخص وسفينة في قطاع الشحن كما تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) وأكثر من 65 من طائراتها.