إيران ترد على مزاعم أمريكا دون نفي أو تأكيد اختبار صاروخ جديد

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قالت إيران يوم الأحد إن برنامجها الصاروخي دفاعي ولا ينتهك قرارات الأمم المتحدة دون أن تؤكد مزاعم أمريكية بأنها أجرت تجربة صاروخية جديدة.