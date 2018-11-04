في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية.. آلاف الإيرانيين في شوارع طهران تنديدا بالعقوبات الأمريكية

نظم آلاف الإيرانيين مسيرة حاشدة في العاصمة طهران في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية عام 1979 فيما تستعد واشنطن لإعادة فرض العقوبات على نظام الجمهورية الإسلامية والتي كانت قد رُفعت أو ألغيت لدى التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني بين الدول الكبرى وطهران.
وقد هتف المتظاهرون كعادتهم في مثل هذه المناسبات "لتسقط أمريكا والموت لإسرائيل" ونقل التلفزيون الرسمي أن مظاهرات مماثلة نظمت أيضا في مدن إيرانية أخرى.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعلنت إعادة فرض العقوبات على إيران كما تعهدت بذلك سابقا وتشمل تلك العقوبات قطاع النفط والمال والشحن في ثاني حزمة عقوبات منذ انسحاب الولايات المتحدة في مايو أيار الماضي من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
ويحيي الإيرانيون كل عام ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية قبل تسعة وثلاثين عاما بُعيد قيام الثورة في هذا البلد حيث تم أخذ عشرات الأمريكيين رهائن طيلة 444 يوما.
وقد رأى النظام في تلك الخطوة ولا يزال أنها وجهت ضربة شديدة للولايات المتحدة التي ساندت نظام الشاه محمد رضا بهلوي آنذاك. وقد حولت طهران تلك السفارة إلى مركز ثقافي تابع للحرس الثوري.