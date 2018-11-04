المؤبد بعد البراءة لمعارضين بارزين في البحرين والتهمة.. التجسس لصالح قطر

من البراءة إلى المؤبد بحق الشيخ علي سلمان ورفاقه.

قضت محكمة في البحرين الأحد بالسجن المؤبد على ثلاثة معارضين بارزين ملغية حكما سبقا بتبرئتهم من اتهامات بالتجسس لصالح قطر فيما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "تزييف للعدالة".

وأفاد بيان من النائب العام بأن المحكمة قضت بالسجن المؤبد على الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة والشيخ حسن سلطان وعلى الأسود العضوين بالجمعية نفسها لإفشائهم معلومات حساسة وتلقيهم دعما ماليا من قطر.

وكان النائب العام قد استأنف حكما بتبرئة المعارضين الثلاثة صدر في يونيو حزيران ومثل نصرا نادرا من نوعه لشخصيات معارضة تقول إن الادعاء يستهدفها بسبب الآراء السياسية.