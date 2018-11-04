قطر: تعديل وزاري وإعادة تشكيل مجلسي شركة البترول وجهاز الاستثمار

عينت قطر يوم الأحد الرئيس التنفيذي لأكبر بنوكها وزيرا للتجارة والصناعة، وأعادت تشكيل مجلسي إدارة شركة قطر للبترول وجهاز قطر للاستثمار، ضمن تعديلات شملت مناصب كبيرة أخرى. وهذا هو أول تعديل وزاري في قطر، أكبر منتح للغاز الطبيعي المسال في العالم، منذ أوائل 2016، لكن دبلوماسيين ومحللين قالوا إن التعديلات لا تمثل تحولا كبيرا في السلطة.

وتواجه قطرمقاطعة دبلوماسية واقتصادية من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو حزيران 2017. وتتهم الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب والتقرب من إيران. وتنفي قطر الاتهامات وتقول إن المقاطعة تستهدف المساس بسيادتها.

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