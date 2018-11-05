في كمبوديا.. رادار للكشف عن رفات مليوني شخص قتلوا في 4 أعوام

باستخدام رادار حديث، يحاول باحثون في كمبوديا اكتشاف المقابر الجماعية، التي أقيمت نتيجة للأعمال الوحشية لنظام بول بوت، المسؤول عن أعمال قتل راح ضحيتها حوالي مليوني شخص ما بين عامي 1975- 1979.

وتمكن هذا الرادار من الكشف عن بعض المقابر، بفضل إشارات يلتقطها ويحولها إلى صور ثلاثية الأبعاد، لما هو تحت التراب.