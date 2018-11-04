الداخلية المصرية تعلن مقتل 19 مشتبها به من الخلية المنفذة للهجوم على أقباط المنيا

قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم الأحد إن قوات الشرطة قتلت 19 "عنصرا إرهابيا" من خلية نفذت هجوما مسلحا أسفر عن مقتل سبعة أقباط وإصابة 18 آخرين بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة يوم الجمعة.

وأضافت الوزارة أن المداهمة وقعت في منطقة جبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا. ولم يذكر البيان إلى أي جماعة متشددة ينتمي المتهمون الذين قُتلوا يوم الأحد، لكن صورا مرفقة أظهرت صورة علم يستخدمه تنظيم الدولة الإسلامية داعش داخل خيمة في موقع المداهمة. وظهر في الصور أيضا قتلى يرتدون ملابس مدنية وبجوارهم أسلحة.

وعن ظروف المداهمة، قالت الوزارة إن "العناصر الإرهابية" أطلقوا النيران على قوات الشرطة أثناء قيامها بحصار المنطقة مما دفع القوات "للتعامل مع مصدر النيران".