قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الثلاثاء إنه يأسف لاستمرار النزاع مع دول عربية أخرى لكنه أضاف أن "الأزمات تمر" مستعرضا الإنجازات الاقتصادية لبلاده على مدى العام الأخير.
أمير قطر: الأزمة القطرية-الخليجية "ستمرّ" والاقتصاد أقوى
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أمير قطر: الأزمة القطرية-الخليجية "ستمرّ" والاقتصاد أقوى
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وقال الشيخ تميم في كلمة أمام مجلس الشورى إن قطر ستواصل تطوير قطاعات النفط والغاز لديها في إطار حرصها على المحافظة على موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم مضيفا أن الصادرات نمت 18 بالمئة العام الماضي بينما تقلص الإنفاق 20 بالمئة.
وأكد الأمير القطري أن الدولة ستعمل على تطوير قطاعات النفط والغاز.
وتابع أن العملة القطرية حافظت على قيمتها منذ اندلاع النزاع في العام الماضي وإنه جرى تنويع موارد الاقتصاد للتغلب على أثر العقوبات المفروضة من دول عربية أخرى.
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