عاجل

عاجل

قطر

أمير قطر: الأزمة القطرية-الخليجية "ستمرّ" والاقتصاد أقوى

 محادثة
تقرأ الآن:

أمير قطر: الأزمة القطرية-الخليجية "ستمرّ" والاقتصاد أقوى

أمير قطر: الأزمة القطرية-الخليجية "ستمرّ" والاقتصاد أقوى
@ Copyright :
Reuters
حجم النص Aa Aa

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الثلاثاء إنه يأسف لاستمرار النزاع مع دول عربية أخرى لكنه أضاف أن "الأزمات تمر" مستعرضا الإنجازات الاقتصادية لبلاده على مدى العام الأخير.

وقال الشيخ تميم في كلمة أمام مجلس الشورى إن قطر ستواصل تطوير قطاعات النفط والغاز لديها في إطار حرصها على المحافظة على موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم مضيفا أن الصادرات نمت 18 بالمئة العام الماضي بينما تقلص الإنفاق 20 بالمئة.

وأكد الأمير القطري أن الدولة ستعمل على تطوير قطاعات النفط والغاز.

وتابع أن العملة القطرية حافظت على قيمتها منذ اندلاع النزاع في العام الماضي وإنه جرى تنويع موارد الاقتصاد للتغلب على أثر العقوبات المفروضة من دول عربية أخرى.

أيضاً على يورونيوز: