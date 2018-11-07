الديمقراطيتان شاريس دافيس وديب هالاند ستكونان أولى النساء الأصليات اللواتي يدخلن الكونغرس.
سابقة.. أمريكيتان أصليتان تدخلان الكونغرس
سابقة.. أمريكيتان أصليتان تدخلان الكونغرس
وتمكنت هالاند من أخذ مكان المرشحة الجمهورية ميشيل لوجان غريشام في نيو مكسيكو، التي تركت الكرسي لتترشح لمنصب حاكم، أما دافيس فقد تمكنت من الإطاحة بالجمهوري كيفين يودير.
ويعتبر هذا الانتصار علامة بارزة في النظام السياسي الأمريكي، وسابقة من نوعها، بحسب سي إن إن.
دافيدز تقر علنا بأنها مثلية، وهي بهذا أيضا تصبح أول مثلية تدخل الكونغرس، كما أنها محامية، ورياضية مختصة في فنون القتال.
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أما هالاند فقد فازت في الانتخابات التمهيدية لمنطقتها في يونيو / حزيران، ما جعلها أقوى في مواجهة المرشحة الجمهورية جانيس آرنولد جونز.
وقد جاء فوزهما في الوقت الذي اشتكى فيه الأمريكيون الأصليون من حالات قمع للناخبين في هذه الدورة، حيث قدمت قبيلة "سبيريت ليك" شكوى الشهر الماضي ضد داكوتا الشمالية حول قانون تحديد هوية الناخبين.