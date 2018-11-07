ثمانينية أمريكية تصوت لأول مرة في حياتها ثم تفارق الحياة

لم تتخيل الثمانينية الأمريكية، غرايسي لوفليبس، أن المرة الأولى التي ستتوجه فيها إلى مركز انتخابي، ستكون الأخيرة.
مع بدء الانتخابات النصفية الأمريكية، اتخذت غرايسي قرارها بالتصويت، وهي التي لطالما "اعتقدت أن صوتها لن يحدث فارقا، فآثرت عدم المشاركة في أية انتخابات"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
الفيديو لغرايسي بعد أن صوتت / جيف غريفيث - فيسبوك
وبحسب الصحيفة، أُصيبت المسنة الأمريكية بالتهاب رئوي حاد إثر تسجيل اسمها على قوائم الاقتراع، لكن ذلك لم يحل دون توجهها لمركز انتخابي.
جيف غريفيث، أحد أقرباء غرايسي، قال للصحيفة: "فيما كانت (غرايسي) في المستشفى، بدأت تسألنا، هل هناك طريقة للتصويت من هنا؟".
وأضاف: "بدت فعلا مهتمة بالتوصيت وبالمشاركة بالانتخابات بأية طريقة".
وبحسب غريفث، توجهت غرايسي إلى صناديق الاقتراع مطلع الشهر الحالي، وصوتت للحزب الجمهوري، ثم فارقت الحياة يوم 5 من الشهر نفسه.
الصورة: غرايسي برفقة أبنائها وأحفادها / صفحة ليزلي مور - فيسبوك
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من جهة أخرى، قالت ليزلي مور، حفيدة غرايسي، لمجلة "تايم": بعد أن صوتت "قالت إن كل شخص فينا له صوته وآراءه السياسية التي لابد أن تُسمع".
وتوفيت غرايسي، التي تزوجت بعمر 15 وأنجبت سبعة أبناء، خلال نومها في منطقة غراند برايري بولاية تكساس، قرب عائلتها.