مراكز الاقتراع الأميركية تبدأ بفتح أبوابها للانتخابات النصفية

يتوجه الناخبون الأمريكيون اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر - تشرين الثاني إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الأمريكية النصفية التي ستحدد ما إذا كان الديمقراطيون قادرون على الفوز بمقاعد كافية في الكونغرس الأمريكي من أجل السيطرة على الأقل على واحدة من غرفتي التشريع الأمريكيتين والتي يسيطر الجمهوريين حاليا على كلتيهما بالأغلبية.
إحصاءات التصويت المبكر أظهرت هذه السنة أن الاهتمام والاقبال على التصويت في الانتخابات مرتفع بشكل غير معتاد ، ويمكن أن تحطم نسبة المشاركة الأرقام القياسية بسبب التعبئة القوية التي يقوم بها معارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخاصة منهم الشباب.