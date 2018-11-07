مسؤولان أوروبيان يسخران من انتكاسة ترامب في الانتخابات النصفية عبر "تويتر"

أشاد نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي بالانتصارات التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية، في تعليق تضمن أوصافا مثل "الفظاظة" و"العنصرية"، والتي، فيما يبدو، موجهة إلى عهد الرئيس دونالد ترامب.
وغرّد فرانز تيمرمانز، الذي شغل سابقا منصب وزير الخارجية في ألمانيا، عبر تويتر: "مستلهما من ناخبي الولايات المتحدة، الذين اختاروا الأمل بدل الخوف والكياسة بدل الفظاظة والاندماج بدل العنصرية والمساواة بدل التمييز".
وأضاف النائب الأول لجان كلو يونكر: "لقد دافعوا عن قيمهم، وهذا ما سنفعله".
وتجري حاليا التحضيرات للانتخابات البرلمان الأوروبي، في أيار/مايو القادم، ويقود فيها تيمرمانز حملة يسار الوسط.
كما علّق زميله الاشتراكي في المفوضية، ووزير الاقتصاد الفرنسي السابق، بيير موسكوفيتشي، بشيء من السخرية من ترامب، الذي كان قد كتب أن الانتخابات كانت "نجاحا باهرا".
وكتب موسكوفيتشي: "الديمقراطيون فازوا في مجلس النواب لأول مرة منذ ثماني سنوات، على رغم تلاعب الجمهوريين الأقوياء".
وأضاف موسكوفيتشي، الذي يشغل حاليا منصب المفوض الاقتصادي في المفوضية الأوروبية: "دونالد ترامب على حق: نجاح باهر الليلة".
وإلى حينه، لا يوجد أي تعليق من يونكر أو من المفوضية كمؤسسة، بشان الانتخابات النصفية الأمريكية.
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وتقلق سياسات ترامب زعماء الاتحاد الأوروبي، من انتقاداته للتكتل ومديحه لبريطانيا لانسحابها، وسياساته في الشرق الأوسط أيضا، كما بالنسبة لحربه التجارية ضد الاتحاد.