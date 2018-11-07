قصة كارثة الغواصة "كورسك" في فيلم من توقيع المخرج الدنماركي توماس فنتربيرغ

يعود المخرج الدنماركي توماس فنتربيرغ، صاحب فيلم الصيد، بعمل أوروبي ضخم مقتبس من قصة حقيقية عن غرق الغواصة النووية الروسية K-141 كورسك في بحر بارنتس، قبل نحو 18 عاما. ويحاول تسليط الضوء على جوانب غير معروفة عن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية.

الفيلم يحمل اسم الغواصة "كورسك"، وتجسد شخصياته مجموعة من النجوم الأوروبيين البارزين، على رأسهم البلجيكي ماتياس شوينارتس والفرنسية ليا سيدو والممثل البريطاني المخضرم كولين فيرث. وباستخدام إمكانيات مادية محدودة، حاول مخرج الفيلم خلق جوّ من الإثارة يرقى إلى حبكات هوليوود التشويقة.