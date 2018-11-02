ممثلة فرنسية تتهم المخرج التونسي عبد اللطيف كشيش بالتحرش الجنسي

بدأ مكتب المدعي العام في باريس بالتحقيق بشكوى اعتداء جنسي المتهم فيها عبد اللطيف كشيش، مخرج فيلم " La Vie d'Adèle"، الذي نفى هذه التهم.

وقد قدمت الشكوى الممثلة الفرنسية ليا سيادو يوم 6 أكتوبر / تشرين الأول، وروت في تفاصيلها أنه وفي ليلة 23 يونيو / تموز الماضي، خلال حفلة في شقة في الدائرة العشرين في باريس، وبعد شرب عدة كؤوس من الكحول، قدمها أحد الأصدقاء، استيقظت لتجد نفسها على الأريكة وكشيش جالس بجانبها يلامسها وسرواله مفتوح.

كشيش بدوره نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع، من خلال محاميه، الذي قال إن هذه التهم لا أساس لها من الصحة، وبأن هذه الفنانة تحاول أن تبني شهرتها باستغلالها هذه القضية، بحسب صحيفة Leparisien.