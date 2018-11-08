قالت الرئاسة التركية الخميس إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيجتمع مع الرئيس رجب طيب أردوغان الجمعة خلال زيارة لتركيا.
أمير قطر يزور تركيا الجمعة للقاء أردوغان
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أمير قطر يزور تركيا الجمعة للقاء أردوغان
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وذكرت الرئاسة في بيان أن الزعيمين سيبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.
وكان وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو قد أعلن في حوار لصحيفة "الوطن" القطريةالأسبوع الماضي ضرورة استعادة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، داعيا في هذا الإطار إلى فك الحصار المفروض على قطر من طرف دول التحالف الذي تقوده السعودية.
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