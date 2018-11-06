قال مصدر لوكالة رويترز إن قطر اتفقت على شراء فندق غروفنر هاوس، أحد أشهر الفنادق في لندن، في الوقت الذي يساعد فيه الاقتصاد المدعوم بالطاقة البلد الخليجي الغني على المضي في سلسلة من عمليات الشراء للعقارات الغربية الفاخرة رغم المقاطعة التي فرضتها عليه دول مجاورة.
قطر تقترب من الاستحواذ على فندق غروفنر هاوس في لندن
قطر تقترب من الاستحواذ على فندق غروفنر هاوس في لندن
وأضاف المصدر المطلع على الصفقة بأن عملية الاستحواذ على غروفنر هاوس، الكائن في بارك لين أمام هايد بارك في منطقة مايفير بلندن، جرى الاتفاق عليها يوم الثلاثاء مع المالك السابق شركة أشكنازي أكويزيشن الأمريكية الخاصة للاستثمارات العقارية. ولم يتم الكشف عن سعر الشراء.
ولم ترد أشكنازي على طلب للتعليق. كما لم يرد جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي القطري الذي يشتري الفندق من خلال وحدته كتارا للضيافة، على طلب للتعقيب.
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