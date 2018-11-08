تبتسم لارا مصطفى، الطفلة المصرية ابنة الأعوام الخمسة المريضة بالسرطان ابتسامة عريضة وهي تتخلل بأصابعها خصلات الشعر المنسدلة على كتفيها بعد أن قام مصفف الشعر سامح سلام بتصميم شعر مستعار (باروكة) ووضعها على رأسها في صالونه بالقاهرة.
مصفف شعر مصري يمنح بعض الأمل للأطفال مرضى السرطان
مصفف شعر مصري يمنح بعض الأمل للأطفال مرضى السرطان
وكان والدا لارا قد طلبا المساعدة من مصفف الشعر سامح سلام الذي يقدم للأطفال مرضى السرطان، شعرا مستعارا بالمجان لتحسين حالتهم النفسية ورفع معناوياتهم. فبعد شهور من جلسات العلاج الكيمائي المؤلمة وفقدان الشعر أصبح بإمكان لارا الآن أن تصفف الشعر الطويل المتدلي فوق جبينها وخلف ظهرها كيفما تشاء.
ويوفر سلام الخدمة مجانا وبمساعدة من والده حيث يقوم بذلك مستخدما أليافا صحية لا تؤذي المريض. وقرر مصطفى سلام أن يطلق المبادرة بعد أن شاهد بالصدفة لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفل مصاب بالسرطان تغمره السعادة بعد أن حصل على شعر مستعار جديد.
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سامح سلام، مصفف شعر مصري:
"الشعر المستعار يؤثر عليهم بشكل كبير وهذا يخلق فرقا كبيرا من الناحية العاطفية بالنسبة لهم، إنه الهدف من قيامنا بهذه المبادرة، لأن هذا سيساعدهم على الشعور بشكل أفضل ويعوضهم الشعر الذي فقدوه بسبب العلاج الكيميائي. إن شاء الله ، سيشفون. أنا في ذروة السعادة لأنني ساعدت في جعل الأطفال سعداء".
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سلام لم يتلق أي مساعدة من مؤسسات السرطان الكبرى، لكنه ساعد حتى الآن 10 أطفال في الحصول على شعر مستعار بديل ويتمنى لو زاد هذا العدد.
سامح سلام، مصفف شعر مصري:
"بالطبع ، الله يساعدني على دفع ثمن ذلك من أموالي الخاصة ووالدي، الذي يبيع الشعر المستعار وشرائط الشعر أرانى الأماكن التي يمكنني شراء الشعر منها. سألت الأطباء عن المواصفات المطلوبة للأطفال ومرضى السرطان".