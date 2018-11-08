ماكرون يثير الجدل بشأن تكريم الماريشال بيتان بطل 1914 وخائن الدولة في 1940

على هامش مراسم إحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلاً واسعا بعد التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام والتي قال فيها إن كل الجنرالات الفرنسيين الذين شاركوا في تحقيق النصر خلال الحرب العالمية الأولى سيكرمون الأحد في باريس.

ولم يستثنِ ماكرون في تصريحاته الماريشال بيتان، العسكري ورجل الدولة الفرنسي الذي شارك في تحقيق النصر واتهم بالخيانة خلال الحرب العالمية الثانية. وأشاد ماكرون بالدور البطولي الذي لعبه الماريشال بيتان كجندي قاد إلى النصر في فردان في العام 1916، ثم تطرق إلى خيانته للدولة في العام 1940 خلال تقلده منصب رئيس الدولة الفرنسية في الفترة ما بين 1940و1944 وتعاونه مع النازيين في حملة إبادة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.