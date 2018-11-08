على الرغم من مرور مئة عام على الحرب العالمي الأولى، إلا أن حالات العثور على رفات الجنود الفرنسيين مستمرة بين الفينة والأخرى.
في مارس الماضي، اكتشف عمال أثناء قيامهم بإصلاح الطرق هيكل عظمي شبه كامل، لجندي سقط خلال معركة فردان.
فيديو: أطباء فرنسيون يحاولون تحديد هوية هيكل عظمي لجندي سقط قبل مئة عام
على الرغم من مرور مئة عام على الحرب العالمي الأولى، إلا أن حالات العثور على رفات الجنود الفرنسيين مستمرة بين الفينة والأخرى.
في مارس الماضي، اكتشف عمال أثناء قيامهم بإصلاح الطرق هيكل عظمي شبه كامل، لجندي سقط خلال معركة فردان.
وتم العثور على عظام الجندي، مع حذائه الجلدي، لكن لسوء لم يتم العثور على هويته.
ويحاول أطباء شرعيون في مشرحة بإحدى المستشفيات شرق فرنسا، اكتشاف هوية هذا الشخص، لكن مع عدم وجود شخص من أقاربه لمعرفته، فإن اختبارات الحمض النووية لن تكون ذات جدوى.
الدكتور برونو فريمونت، وجد ثغرة في الجمجمة أثناء فحصه للعظام، نتيجة شظية أصيب بها قبل قرن تقريبا، أودت بحياته، ومع أن الفريق غير قادر على تحديد هويته بشكل رسمي، إلا أنهم متأكدون من أن هذا الحذاء يخصه، وقال:"هذه هي أقدام الجندي، وهذه الأحذية هي أحذية الجيش الفرنسي".
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
وألمح إلى أن هذا ليس دليلا مؤكدا، فقد تكون الجثة لجندي ألماني، سرق حذاء جندي فرنسي، لكن هنا أيضا لا دليل على هذا.
وثمة حوالي 80 ألف جثة تعود لجنود فرنسيين لم يتم العثور عليها حتلى الآن في منطقة معركة فردان، وقد عُثر في بعض الأحيان على أجزاء فقط من العظام، حيث تكسرت الأجساد بسبب القذائف، بحسب فيرمونت.
يذكر أن معركة فردان بين القوات الألمانية والفرنسية عام 1916 كانت من أطول المعارك أثناء الحرب العالمية الأولى وأكثرها دموية، وقد قُتل فيها حوالي 300 ألف جندي.