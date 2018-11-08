فيديو: أطباء فرنسيون يحاولون تحديد هوية هيكل عظمي لجندي سقط قبل مئة عام

على الرغم من مرور مئة عام على الحرب العالمي الأولى، إلا أن حالات العثور على رفات الجنود الفرنسيين مستمرة بين الفينة والأخرى.

في مارس الماضي، اكتشف عمال أثناء قيامهم بإصلاح الطرق هيكل عظمي شبه كامل، لجندي سقط خلال معركة فردان.