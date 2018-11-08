انفجار سيارة مفخخة في مدينة الموصل.. في أول اعتداء منذ هزيمة داعش وطرده من المدينة

لقي الخميس ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم في انفجار سيارة مفخخة قرب أحد المطاعم في مدينة الموصل العراقية بحسب ما أفادت به مصادر طبية وأمنية في حادثة هي الأولى منذ استعادة ثاني مدن العراق في يوليو تموز 2017 من قبضة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية داعش.
وقد استهدف الهجوم مطعما مشهورا غرب الموصل في وقت العشاء والذي يرتاده عناصر الأمن بحسب وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن شهود عيان. وإضافة إلى الضحايا الذي لقوا مصرعهم يوجد أيضا 12 جريحا على الأقل بحسب مصادر أمنية وطبية أيضا. لكن لحد الآن لا يعرف ما إذا كان الضحايا مدنيين أم عناصر من قوات الأمن.