قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية اشتبكت مع مقاتلي المعارضة في محافظة حماة يوم الجمعة في أحد أعنف المعارك التي يشهدها شمال غرب سوريا خلال عام.
المرصد السوري: اشتباكات بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة في حماة
المرصد السوري: اشتباكات بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة في حماة
وأضاف المرصد أن الجيش والقوات المتحالفة معه هاجموا مقاتلي المعارضة بالقرب من قرية حلفايا خلال الليل وسيطروا على بعض المواقع.
وذكر أن ما لا يقل عن 22 من أفراد جماعة جيش العزة قتلوا في كمائن بينما أصيب العشرات في أكبر خسائر بشرية في صفوف المعارضة في شمال غرب سوريا منذ عدة شهور.
وقال المرصد إنه لم يتضح إن كان هناك قتلى في صفوف القوات الموالية للحكومة.
ويقع تبادل لإطلاق النار على نحو متفرق في شمال غرب سوريا منذ إبرام اتفاق في سبتمبر أيلول بين روسيا، الحليف الرئيسي لدمشق، وتركيا التي تدعم المعارضة.
ونجح الاتفاق الذي نص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في منع هجوم عسكري على منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة وأجزاء قريبة من محافظتي حماة وحلب.
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