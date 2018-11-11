تبرعات بمائة ألف دولار لمشرد ساعد في احباط هجوم ملبورن الإرهابي

ساهمت حملة تبرعات بجمع حوالي 100 ألف دولار استفاد منها مشرد ساهم في اعتراض مسلح بسكين كان ينوي شن هجوم في مدينة ملبورن، بعد أن صدمه بعربة للتسوق.

المشرد ويدعى مايكل رودجرز يبلغ من العمر 46 عاما، وظهر خلال شريط فيديو، وهو يحاول منع المسلح، الذي نجح في وقت سابق من القضاء على شخص وإصابة اثنين آخرين، من طعن اثنين من عناصر الشرطة. وقد دفع مايكل رودجرز بعربة التسوق مباشرة على المسلح حيث أصابه.