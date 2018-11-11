نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير التموين المصري علي المصيلحي قوله الأحد إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي لتلبية احتياجات 4.3 شهر.
احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي 4.3 شهر وارتفاع في نسبة التضخم
احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي 4.3 شهر وارتفاع في نسبة التضخم
وأضاف المصليحي خلال كلمته أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن مخزون السكر يكفي 5.3 شهر وأن احتياطي البلاد من زيت الطعام يكفي 3.3 شهر حسبما ذكرت الوكالة الرسمية.
من جهته قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.86 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول من 8.55 بالمئة في سبتمبر أيلول.
ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
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كان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو تموز 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات