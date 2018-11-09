أسهم أوروبا تنخفض بعد إشارات المركزي الأمريكي

انخفضت الأسهم الأوروبية عند الفتح، الجمعة، لتنضم إلى تراجع للأسواق العالمية امتد من وول ستريت إلى الأسواق الآسيوية، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى انخفاض في استثمار الشركات الأمريكية، ولمح إلى التحرك صوب زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.
كما تأثرت معنويات الأسواق بأرباح عدد من الشركات جاءت مخيبة للتوقعات، في الوقت الذي انخفضت فيه أسهم "تيسن جروب" الألمانية لأدنى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2016، بعد أن قلصت توقعاتها للأرباح للمرة الثانية في العام الحالي.
وبحلول الساعة 08:17 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.5 بالمئة، فيما هبط المؤشر "ستوكس 50" لأسهم الشركات القيادية بمنطقة اليورو بنفس النسبة تقريبا.