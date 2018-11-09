قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز يوم الجمعة إن بلاده حصلت على إعفاء من نحو 25 بالمئة من العقوبات النفطية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، بما يعادل نحو ثلاثة ملايين طن من النفط سنويا.
وزير الطاقة التركي: تم إعفاؤنا بنسبة 25% من العقوبات النفطية الأمريكية على إيران
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وزير الطاقة التركي: تم إعفاؤنا بنسبة 25% من العقوبات النفطية الأمريكية على إيران
وقال دونميز في مقابلة مع محطة تلفزيون (إن.تي.في) إن مصفاة توبراش تبحث عن بدائل لتجنب حدوث أي مشكلات بالسوق. وقال إن النسبة البالغة 25 بالمئة تقريبية وإن أنقرة لم تتلق بعد الرقم الدقيق.
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كما قال إن تركيا لديها عقد لشراء الغاز الطبيعي من إيران لمدة خمس إلى ست سنوات وأضاف أن أنقرة ستواصل شراء الغاز من إيران.