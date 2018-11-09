صحيفة: مركز أبحاث سعودي يدرس التأثيرات المحتملة لتفكك منظمة أوبك

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة إن أهم مركز أبحاث تموله الحكومة في السعودية يدرس التأثيرات المحتملة على أسواق النفط لتفكك منظمة أوبك وهو ما وصفته الصحيفة المطلعة بأنه مجهود بحثي عالي الأهمية بالنسبة لبلد هيمن بثقله الإقتصادي على التكتل النفطي طيلة ستة عقود.

وتأتي هذه الخطوة بعد ضغوط جديدة تُمارس على الحكومة السعودية بحسب بوول ستريت جورنال، بما فيها الإدارة الأمريكية التي اتهمت منظمة أوبك بدفع الأسعار نحو الارتفاع ومن المستثمرين أيضا الذين نأوا بأنفسهم عن المملكة بعد جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ويقول رئيس مركز الأبحاث السعودي آدم سيمنسكي إن الدراسة لم تأت كرد فعل لتصريحات الرئيس ترامب لكن مستشارا مطلعا على المشروع قال إن ذلك كان فرصة للأخذ بعني الاعتبار الانتقادات التي واجهتها واشنطن.

هذا المشروع البحثي السعودي بحسب الصحيفة، قد يمنح دفاعا عن منظمة أوبك وعن الدور السعودي داخله.

وأضافت وول ستريت أن الدراسة لا تعكس مناقشة نشطة داخل الحكومة بشأن احتمالات الخروج من منظمة البلدان المصدرة للبترول في الأجل القريب بحسب مصادر مطلعة.