أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك أن البنك التجاري القطري فوض بنك إيه.إن.زد وبنك أوف أمريكا ميريل لينش لترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل بيع سندات كنغر.
البنك التجاري القطري يخطط لإصدار "سندات كنغر"
البنك التجاري القطري يخطط لإصدار "سندات كنغر"
وسندات كنغر تطرحها كيانات مُصدرة غير استرالية في السوق الاسترالية وهي مقومة بالدولار الاسترالي.
وسيبدأ ممثلون عن ثالث أكبر البنوك القطرية من حيث حجم الأصول الاجتماع مع المستثمرين في التاسع عشر من نوفمبر تشرين الثاني. والبنك التجاري مصنف عند A3 من موديز وBBB+ من ستاندرد اند بورز وA من فيتش.
للمزيد على يورونيوز:
البحرين تحصل قبل نهاية العام على أول شريحة دعم خليجي قيمتها ملياري دولار
لأول مرة .... المغرب يصدر سندات إسلامية سيادية
صكوك إسلامية سعودية جديدة بقيمة ملياري دولار
وكان متحدث باسم البنك قد قال لرويترز في سبتمبر أيلول إن المصرف يجري أيضا مباحثات مع بنوك أخرى لجمع 750 مليون دولار عبر قرض مشترك.