بنك يو بي إس السويسري أمام القضاء الفرنسي بتهمة التهرب الضريبي

وقع البنك السويسري "يو بي إس، UBS" وفرعهه في فرنسا وستة من المديرين التنفيذيين تحت طائلة العدالة الفرنسية بعد توجيه اتهامات له بالتزوير وغسيل الأموال من خلال إنشاء نظام واسع النطاق للتهرب الضريبي. ويواجه البنك غرامة مالية تصل إلى خمسة مليارات يورو بالإضافة إلى دفع تعويضات محتملة لمصلحة الضرائب الفرنسية عن الإيرادات الضريبية المفقودة وأحكام بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات في حق المدراء التنفيذيين.

القضية تتعلق بأكثر من عشرة مليارات يورو لم يتم الإعلان عنها لمصلحة الضرائب في فرنسا وتخص كذلك الأساليب غير القانونية لجذب رجال الأعمال والأثرياء الفرنسيين إلى الملاذات الضريبية.