السعودية ستخفض امداداتها النفطية الشهر القادم

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قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الاثنين إن أوبك وحلفاءها متفقون على أن التحليل الفني يُظهر الحاجة إلى تحقيق التوازن في السوق عن طريق خفض المعروض النفطي العام القادم بنحو مليون برميل يوميا مقارنة مع مستويات أكتوبر تشرين الأول.

وقال في مناسبة للصناعة في أبوظبي إن الطلب من عملاء السعودية في ديسمبر / كانون الأول سينخفض أكثر من نصف مليون برميل يوميا مقارنة مع نوفمبر/ تشرين الثاني وإن ثمة توافقا على عدم السماح بزيادة المخزونات. وزادت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين، وهي بصدد أكبر زيادة ليوم واحد في شهر بعد التصريحات السعودية.