عامل في شركة رينو لرئيس فرنسا: أنتم غير مرحب بكم هنا

خلال زيارة لأحد فروع مصنع رينو للسيارات بمدينة موبوج شمال فرنسا، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقوة عن سياسته الاقتصادية خلال زيارة قام بها لأحد فروع شركة رينو لصناعة السيارات بالقرب من مدينة موبوج، شمال فرنسا.
الرئيس الفرنسي لم يتحمل الكلمات التي وجهها له عضو في نقابة الجنوب حيث صرخ في وجه ماكرون قائلا: "أنتم غير مرحب بكم هنا".
فردّ عليه ماكرون قائلا: "سيدي، إذا جئت من أجل تنظيم اجتماع سياسي، فهذا شيء آخر، نحن هنا معا لتحقيق النجاح معا".
فردّ عليه النقابي: "ننجح بدونك". وواصل النقابي قائلا: "يا سيد ماكرون، أنتم غير مرحب بكم هنا. السيد غصن يكافح من أجلنا، لكن مع زيادة أسعار البنزين، أنت تعيد باليد اليمنى سحب ما منحتنا إياه باليد اليسرى".
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وأضاف النقابي صموئيل بوفوا، الذي يعمل في شركة رينو منذ حوالي 27 عاما أنّ كارلوس غصن، المدير التنفيذي لشركة رينو مرحب به في الشركة لأنه يسعى إلى تحسين آداء الشركة منذ سنوات، ولكن نفس الأمر لا ينطبق على ماكرون.
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تدخل النقابي صامويل بوفوا بالمثير للسخرية، حيث أشار للنقابي بثقته في تحقيق المواطن الفرنسي لكرامته من خلال العمل. ماكرون تحدث عن بعض إنجازاته مؤكدا أنه منذ مدة تراجعت نسبة المساهمات بفضل الأداء الحكومي على غرار خفض ضريبة السكن. وأضاف ماكرون للنقابي: ""هذه السياسة تتفق مع ما تقوله، لكنني أرى أنك غير مهتم بإجابتي".
وأضاف ماكرون: "أسمع منذ عام ونصف العام أنني أساعد البعض دون البعض الآخر، ولكن إذا لم نخفض الضرائب على رأس المال، فلن نتمكن من خلق الوظائف. يجب علينا التوفيق بين العمل ورأس المال، هذا هو الاختيار الذي تمّ إجراؤه قبل عام ونصف العام للخروج من نظام العمل الفرنسي المتصلب".