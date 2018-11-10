افتتح وزير الثقافة الفرنسي فرانك رييستير، مساء أمس في أبوظبي، المعرض المؤقت الجديد بمتحف اللوفر أبوظبي "طرق الجزيرة العربية .. روائع آثار المملكة العربية السعودية" وذلك بمناسبة مرور عام على افتتاح متحف اللوفر أبوظبي في التاسع من نوفمبر 2017.
وزير الثقافة الفرنسي يحتفل بالذكرى الأولى لافتتاح متحف اللوفر أبوظبي
وزير الثقافة الفرنسي يحتفل بالذكرى الأولى لافتتاح متحف اللوفر أبوظبي
وقال رييستير إن "اللوفر أبوظبي" شكل نقلة نوعية في تلاقي الحضارات وصعود الإمارات إلى صدارة المشهد الثقافي والحضاري عالمياً.
وبحسب الوزير فإن المتحف يعد أول تجربة في التبادل الثقافي والفني بين دولتين في العالم وبشكل غير مسبوق، وأبدى رأيه بدولة الإمارات بقوله إن الإمارات أصبحت مثالاً عالمياً في التعايش والتسامح واحترام الأديان والحقوق والحريات والانفتاح على الحضارات.
وزار متحف "اللوفر أبوظبي" الكائن في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات والذي صممه المعماري الفرنسي جان نوفيل، نحو مليون زائر منذ افتتاحه قبل عام.
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